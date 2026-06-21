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14:50, 21 июня 2026Россия

Появились подробности об экипаже пропавшего в российском регионе вертолета

На борту пропавшего в Приморье вертолета летели мужчина и женщина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На борту вертолета Robinson, который пропал в Приморье, летели мужчина и женщина. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Уточняется, что воздушным судном управляла Екатерина В. со стажем пилотирования более 15 лет. Помимо этого, в кабине находился летчик-наблюдатель Николай Х.

По данным издания, экипаж выполнял штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений. Сигнала о проблемах на вертолете во время полета они не подавали.

О пропаже воздушного судна в Тернейском районе Приморского края стало известно ранее 21 июня. Сообщалось также о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель двух и более лиц.

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