В российском регионе пропал вертолет

В Тернейском районе Приморья пропал вертолет Robinson с двумя членами экипажа

В Тернейском районе Приморья пропал вертолет Robinson. Об этом со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России сообщает РИА Новости.

На борту воздушного судна, пропавшем в российском регионе, находились пилот и летчик-наблюдатель.

«Воздушное судно в предусмотренное время на связь не вышло, его местонахождение не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия», — пояснили в ведомстве.

В МСУТ сообщили также о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель двух и более лиц.

Ранее стало известно, что следователи завершили и направили в суд уголовное дело о крушении вертолета с пассажирами в Дагестане, произошедшем 7 ноября 2025 года. На кадрах видно воздушное судно, у которого при посадке отваливается задняя балка, затем вертолет поднимается и опускается в воду. Перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель, по вине которого жертвами авиакатастрофы стали пять человек, шестой получил ранения.