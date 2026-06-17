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Силовые структуры
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16:29, 17 июня 2026Силовые структуры

Смертельная катастрофа с вертолетом в российском регионе попала на видео

СК передал в суд дело о крушении вертолета Ка-226 в Дагестане, где погибли 5 пассажиров
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Следователи завершили и направили в суд уголовное дело о крушении вертолета с пассажирами в Дагестане, произошедшее 7 ноября 2025 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России и предоставили видео с ЧП.

На кадрах видно воздушное судно, у которого при посадке отваливается задняя балка, затем вертолет поднимается и опускается в воду. Следователь осматривает сгоревшее здание.

Перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель, по вине которого жертвами авиакатастрофы стали пять человек, шестой получил ранения. Они обвиняются по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

По версии следствия, 7 ноября 2025 года пилот выполнял плановый полет по маршруту КизлярТерек — Кизляр. На борту вертолета Ка-226 находились шесть пассажиров: сотрудников Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ).

Во время посадки пилот допустил ряд нарушений: превышение скорости, опускание хвостовой части и ее удар о грунтовую поверхность и разрушение. Затем пилот приводнил вертолет у берега Каспийского моря, но взлетел. На высоте фрагмент хвостовых балок столкнулся с лопастями несущего винта, вызвав неконтролируемое вращение вертолета, в итоге воздушное судно разбилось о землю и сгорело.

В СК отметили, что пилота без необходимой квалификационной категории допустил к полетам начальник летно-испытательного комплекса. У летчика также не было свидетельства, действующего медицинского заключения, часов налета на воздушных судах данного типа, навыков управления при превышении максимальной взлетной массы вертолета.

Собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб в размере 15 миллионов рублей.

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