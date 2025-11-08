Раскрыты имена жертв крушения вертолета в Дагестане

Жертвами крушения вертолета в Дагестане стали сотрудники КЭМЗ и бортмеханик

Жертвами крушения вертолета Ка-226 в Дагестане стали четверо сотрудников Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) и бортмеханик воздушного судна. Данные о них раскрыты в Telegram-канале предприятия.

Также опубликованы фотографии и имена специалистов — это замгендиректора КЭМЗ по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов, водитель Ислам Джабраилов, главный конструктор по вертолетостроению — начальник цеха Сиражутдин Саадуев, главный инженер-энергетик Сергей Суслов. Бортмеханик вертолета Петр Суров, по данным концерна, был доставлен в больницу, но спасти его не смогли.

Ранее в сети появились кадры с моментом крушения вертолета. На них видно, как борт резко снижается, цепляя крышу дома винтом. Практически сразу начинается пожар, который с каждой секундой разгорается все сильнее.

Вечером 7 ноября вертолет Ка-226 с сотрудниками КЭМЗ, следовавший рейсом из Кизляра в Избербаш, рухнул на нежилой частный дом в районе поселка Ачи-Су в Дагестане. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. Однако эксперты рассмотрят и другие версии крушения.