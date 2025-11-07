Появилось первое видео с моментом крушения вертолета на дом в Дагестане

Опубликовано видео с моментом крушения вертолета на дом в Дагестане

В сети появилось первое видео с моментом крушения вертолета Ка-226 на дом в районе поселка Ачи-Су в Дагестане. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как борт резко снижается, цепляя крышу строения винтом. Практически сразу начинается пожар, который с каждой секундой разгорается все сильнее.

Ранее очевидец происшествия рассказал, что вертолет сначала летал над берегом, пытаясь сесть на пирс, однако только зацепил его задним крылом, после чего поднялся в воздух и закружился. Когда борт упал, мужчина, по его словам, услышал хлопок и взрыв.

О крушении вертолета Ка-226, следовавшего рейсом из Кизляра в Избербаш, стало известно вечером 7 ноября. На борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода, включая сына главы предприятия. Из семи человек четверо получили несовместимые с жизнью травмы. Остальные пострадали. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. Однако эксперты рассмотрят и другие версии крушения.