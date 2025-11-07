Очевидец рассказал о моменте падения вертолета на дом в Дагестане

Очевидец крушения вертолета в Дагестане рассказал, что борт зацепил крылом пирс

Вертолет Ка-226, упавший на дом в районе дагестанского поселка Ачи-Су, зацепил крылом пирс. О моменте крушения рассказал очевидец происшествия Асадулла Алиев в беседе с РЕН ТВ, опубликованной в Telegram.

«Вертолет летал над берегом, хотел сесть на пирс и зацепил его задним крылом, после этого поднялся в воздух и начал кружить. Когда он упал, я издалека услышал хлопок и взрыв», — сообщил собеседник журналистов.

Он добавил, что на борту находились местные жители.

Ранее МЧС по Республике Дагестан опубликовало видео с место крушения вертолета. На нем видно дымящиеся обломки Ка-226, который оказался полностью уничтожен.

О крушении вертолета Ка-226, следовавшего рейсом из Кизляра в Избербаш, стало известно 7 ноября. Предварительно, жертвами катастрофы стали четыре человека, еще трое пострадали. Изначально их считали туристами, однако позже выяснилось, что на борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода, включая сына главы предприятия.

Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. Однако эксперты рассмотрят и другие версии крушения.