Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:38, 7 ноября 2025Россия

Очевидец рассказал о моменте падения вертолета на дом в Дагестане

Очевидец крушения вертолета в Дагестане рассказал, что борт зацепил крылом пирс
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

Вертолет Ка-226, упавший на дом в районе дагестанского поселка Ачи-Су, зацепил крылом пирс. О моменте крушения рассказал очевидец происшествия Асадулла Алиев в беседе с РЕН ТВ, опубликованной в Telegram.

«Вертолет летал над берегом, хотел сесть на пирс и зацепил его задним крылом, после этого поднялся в воздух и начал кружить. Когда он упал, я издалека услышал хлопок и взрыв», — сообщил собеседник журналистов.

Он добавил, что на борту находились местные жители.

Ранее МЧС по Республике Дагестан опубликовало видео с место крушения вертолета. На нем видно дымящиеся обломки Ка-226, который оказался полностью уничтожен.

О крушении вертолета Ка-226, следовавшего рейсом из Кизляра в Избербаш, стало известно 7 ноября. Предварительно, жертвами катастрофы стали четыре человека, еще трое пострадали. Изначально их считали туристами, однако позже выяснилось, что на борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода, включая сына главы предприятия.

Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. Однако эксперты рассмотрят и другие версии крушения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Олимпийская чемпионка рассказала о нелюбви иностранцев к российским фигуристам

    В НАТО спрогнозировали российский удар «уже завтра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости