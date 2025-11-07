Обгоревшие обломки упавшего на дом вертолета в Дагестане сняли на видео

В сети появилось новое видео с места падения вертолета на частный дом в дагестанском поселке Ачи-Су. Ролик опубликовало МЧС по республике в Telegram.
На кадрах видно еще дымящиеся обломки вертолета, корпус которого полностью уничтожен, а на земле заметны фрагменты здания и копоть. Судя по записи, место крушения находится на берегу Каспийского моря.
Ранее ведомство также опубликовало фотографии с работой спасателей на месте катастрофы.
О крушении вертолета Ка-226 в Дагестане стало известно вечером 7 ноября. Воздушное судно следовало из Кизляра в Избербаш. Из семи человек на борту выжили трое. Изначально сообщалось, что все жертвы и пострадавшие являются туристами, однако глава Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг эти данные.
Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность. Однако эксперты рассмотрят и другие версии крушения.