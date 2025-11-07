Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

Глава ЦУР Дагестана Исрафилов: На упавшем вертолете туристов не было

Туристы не находились на борту потерпевшего крушение в Дагестане вертолета. Об этом сообщил глава Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов, чьи слова приводит ТАСС.

«По ситуации с вертолетом — он не был туристическим, и туристы на борту не находились», — сказал он.

Руководитель ЦУР подтвердил информацию о пострадавших и получивших смертельные ранения, однако не уточнил их число, отметив, что обстоятельства выясняются.

О ЧП в Дагестане стало известно ранее 7 ноября. Поселок Ачи-Су, где упал вертолет, находится в 40 километрах от Махачкалы. По предварительным данным, всего на борту Ка-226 находилось семь человек, четверо из них не выжили.

При крушении борт разрушил частный дом.