Упавший в Дагестане вертолет разрушил частный дом

Вертолет, потерпевший крушение в Дагестане, при падении разрушил частный дом
Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Вертолет Ка-226, потерпевший крушение в Дагестане, при падении разрушил частный дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Вертолет упал на частный дом в населенном пункте Ачи-Су, произошло возгорание», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, дом не эксплуатировался, поэтому людей внутри не было.

О ЧП в Дагестане стало известно ранее 7 ноября. Поселок Ачи-Су, где упал вертолет, находится в 40 километрах от Махачкалы. Уточняется, что всего на борту Ка-226 находилось семь человек, четверо из них не выжило.

