Появились кадры с разрушенным при падении вертолета домом в Дагестане

МЧС Дагестана опубликовало кадры с разрушенным при падении вертолета домом

В сети появились кадры с разрушенным при падении вертолета домом в Дагестане. Снимки опубликовало МЧС по республике в Telegram.

На фотографиях видно спасателей, работающих на месте крушения. Также запечатлены сильно поврежденные и обгоревшие обломки воздушного судна.

По данным ведомства, пожар на месте катастрофы локализован на площади 80 квадратных метров. К ликвидации последствий привлечено 16 человек и четыре единицы техники.

О крушении вертолета Ка-226, следовавшего рейсом из Кизляра в Избербаш, стало известно вечером 7 ноября. Предварительно, жертвами катастрофы стали четыре человека, еще трое пострадали. Изначально сообщалось, что все они являются туристами, однако глава Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг эти данные.