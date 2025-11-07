Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 7 ноября 2025Россия

Появились кадры с разрушенным при падении вертолета домом в Дагестане

МЧС Дагестана опубликовало кадры с разрушенным при падении вертолета домом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан»

В сети появились кадры с разрушенным при падении вертолета домом в Дагестане. Снимки опубликовало МЧС по республике в Telegram.

На фотографиях видно спасателей, работающих на месте крушения. Также запечатлены сильно поврежденные и обгоревшие обломки воздушного судна.

Фото: Telegram-канал «Главное управление МЧС России по Республике Дагестан»

По данным ведомства, пожар на месте катастрофы локализован на площади 80 квадратных метров. К ликвидации последствий привлечено 16 человек и четыре единицы техники.

О крушении вертолета Ка-226, следовавшего рейсом из Кизляра в Избербаш, стало известно вечером 7 ноября. Предварительно, жертвами катастрофы стали четыре человека, еще трое пострадали. Изначально сообщалось, что все они являются туристами, однако глава Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов опроверг эти данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    Звезда фильма «Она — мужчина» рассказала о похудении с помощью «Оземпика»

    Козловский в два раза снизил стоимость билетов на свой спектакль

    Кэти Перри озвучила причины расставания со звездой «Пиратов Карибского моря» в песне

    Появились кадры с разрушенным при падении вертолета домом в Дагестане

    Российский «Стрелец» с пятью стволами направят в зону СВО

    Закидывающие женщину в автозак мужчины из российского города попали на видео

    Следователи отреагировали на крушение вертолета с туристами в Дагестане

    В Британии указали на опасную ошибку Европы по отношению к России

    Мировые цены на продовольствие продолжили падать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости