Названа предварительная причина крушения вертолета в Дагестане

ТАСС: Крушение вертолета в Дагестане могло произойти из-за неисправности

Крушение вертолета в Дагестане могло произойти из-за неисправности. Предварительную причину происшествия назвали в оперативных службах, передает ТАСС.

«В качестве причины рассматривается техническая неисправность», — обозначил собеседник агентства.

Сообщается, что точную причину крушения судна пока назвать нельзя. Эксперты рассмотрят и другие версии произошедшего.

О крушении вертолета Ка-226 в Дагестане стало известно в пятницу, 7 ноября. Всего на борту находились семь человек, четверых из них спасти не удалось.

В сети появилось видео с места крушения. Изначально сообщалось, что вертолет туристический, но позднее появилась информация, что туристов на борту не находилось.

Упавший вертолет также разрушил частный дом. Предварительно, здание не эксплуатировалось, людей внутри не было.