Появилось видео с места крушения вертолета с туристами в Дагестане

Опубликовано видео с места крушения вертолета Ка-226 с 7 туристами в Дагестане

В сети появилось первое видео с места крушения вертолета Ка-226 с туристами в Дагестане. Кадры публикует Baza в Telegram.

На записи, сделанной очевидцем, автор ролика говорит, что увидел падение вертолета, пока ехал по трассе. Он направился в сторону места крушения пешком. На видео видно, как в небо поднимается черным дым.

Вертолет с туристам разбился в Дагестане 7 ноября, не выжили четыре человека. Всего на борту находились семеро туристов. Трагедия произошла недалеко от берега Каспийского моря у поселка Ачи-Су.