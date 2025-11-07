Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Четверо погибли и трое в тяжелом состоянии после падения вертолета в Дагестане

Четыре человека погибли и еще трое находятся в тяжелом состоянии после падения вертолета Ка-226 в Дагестане. Об этом рассказал ТАСС министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Известно, что состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. Всех троих доставили в больницу Избербаша, рассказал Глазов. Их будут перевозить в Махачкалу, исходя из состояния.

Вертолет Ка-226 с туристам разбился в Дагестане 7 ноября, не выжило четыре человека. Всего на борту находились семеро туристов. Трагедия произошла недалеко от берега Каспийского моря у поселка Ачи-Су. В сети появилось видео с места крушения.