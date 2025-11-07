Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:11, 7 ноября 2025Путешествия

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Четверо погибли и трое в тяжелом состоянии после падения вертолета в Дагестане
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал SHOT

Четыре человека погибли и еще трое находятся в тяжелом состоянии после падения вертолета Ка-226 в Дагестане. Об этом рассказал ТАСС министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Известно, что состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. Всех троих доставили в больницу Избербаша, рассказал Глазов. Их будут перевозить в Махачкалу, исходя из состояния.

Вертолет Ка-226 с туристам разбился в Дагестане 7 ноября, не выжило четыре человека. Всего на борту находились семеро туристов. Трагедия произошла недалеко от берега Каспийского моря у поселка Ачи-Су. В сети появилось видео с места крушения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

    Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

    Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

    В России подросток захотел сделать тату с Высоцким и оказался в психбольнице

    Баканов обозначил основные тренды развития космонавтики

    ВСУ атаковали автомобиль с ребенком в российском регионе

    Глава военного комитета ЕС назвал главный пункт гарантий безопасности для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости