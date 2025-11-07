Стало известно о пострадавшем в крушении вертолета сыне руководителя российского завода

ТАСС: Пассажирами разбившегося в Дагестане вертолета были сотрудники завода

Пассажирами разбившегося в Дагестане вертолета были сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Сведения о них раскрыли в экстренных службах, передает ТАСС.

«В разбившемся вертолете, предположительно, находились сотрудники предприятия», — сообщил собеседник агентства.

Предварительно, среди пострадавших — сын руководителя завода. Сведений о его состоянии не приводится.

Сообщается, что вертолет осуществлял рейс из Кизляра к базе отдыха «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе.

Крушение вертолета Ка-226 в Дагестане произошло в пятницу, 7 ноября. Изначально сообщалось, что вертолет туристический, но позднее появилась информация, что туристов на борту не находилось. Внутри были семь человек, четверых из них спасти не удалось.

Упавший вертолет также разрушил частный дом. Предварительно, здание не эксплуатировалось, людей внутри не было. В сети было опубликовано видео с места крушения.