Появилась приоритетная версия крушения вертолета в Дагестане

СК называл основную версию крушения вертолета в Дагестане

Следственный комитет называл основную версию крушения вертолета в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») УК РФ.

По данным следствия, вечером 7 ноября вертолет Ка-226, следовавший рейсом из Кизляра в Избербаш, рухнул на нежилой частный дом в районе поселка Ачи-Су в Дагестане. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

На борту находилось шесть пассажиров. В результате происшествия пять из них получили травмы, несовместимые с жизнью. Один пострадавший находится в реанимации, еще один стабилизирован, ему оказывается необходимая помощь.

Изъятый бортовой самописец после предварительной расшифровки показал отсутствие технических неисправностей, версия с ошибкой пилотирования остается приоритетной. Проводятся необходимые судебные экспертизы и другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось об опубликованных кадрах крушения вертолета Ка-226 в Дагестане.