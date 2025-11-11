Силовые структуры
13:45, 11 ноября 2025Силовые структуры

Появилась приоритетная версия крушения вертолета в Дагестане

СК называл основную версию крушения вертолета в Дагестане
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

Следственный комитет называл основную версию крушения вертолета в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») УК РФ.

По данным следствия, вечером 7 ноября вертолет Ка-226, следовавший рейсом из Кизляра в Избербаш, рухнул на нежилой частный дом в районе поселка Ачи-Су в Дагестане. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

На борту находилось шесть пассажиров. В результате происшествия пять из них получили травмы, несовместимые с жизнью. Один пострадавший находится в реанимации, еще один стабилизирован, ему оказывается необходимая помощь.

Изъятый бортовой самописец после предварительной расшифровки показал отсутствие технических неисправностей, версия с ошибкой пилотирования остается приоритетной. Проводятся необходимые судебные экспертизы и другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось об опубликованных кадрах крушения вертолета Ка-226 в Дагестане.

.
