ТАСС: Украина с начала года потеряла 20% своих международных резервов

Украина за первые пять месяцев 2026 года потеряла 20 процентов своих международных резервов из-за малых объемов помощи от Запада и выплаты внешнего долга. Об этом сообщило ТАСС.

Согласно подсчетам, с начала года международные резервы Украины сократились с 57,3 до 45,7 миллиарда долларов. Наибольшей статьей расходов (14,473 миллиарда долларов) стала валютная интервенция Нацбанка постсоветской страны.

Параллельно с этим за первые пять месяцев 2026 года Украина получила от Всемирного банка, Евросоюза и Международного валютного фонда 5,02 миллиарда долларов, из которых 3,05 миллиарда пришлись на март.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Запад поддерживает реабилитацию нацизма на Украине. По его словам, Европейский союз помогает деньгами батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).