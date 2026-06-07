Силовики сообщили о смерти приказавшего обстрелять Белгород полковника ВСУ

РИА Новости: Умер приказавший обстрелять Белгород «Точками-У» полковник ВСУ Дрогайцев

В Хмельницкой области при странных обстоятельствах умер полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Дрогайцев, отдавший приказ обстрелять Белгород ракетами «Точка-У» в 2022 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Сердце украинского военного преступника остановилось после встречи с бывшими сослуживцами», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Дрогайцев уволился из ВСУ в 2023 году из-за «состояния здоровья» и нажил уйму врагов.

В ночь на 3 июля 2022 года жители Белгорода услышали взрывы. Как заявлял губернатор Белгородской области, в городе могла сработать система ПВО, однако точная причина произошедшего не была установлена. Жертвами удара стали пять человек, также известно о четырех пострадавших.