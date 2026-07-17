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15:29, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный блогер описал корпоратив Дурова в бане в Дубае фразой «пришли лютые додики»

Блогер Андрей Кокошка рассказал, что у Павла Дурова был корпоратив в бане в Дубае
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ДЖАРАХОВ / YouTube

Популярный российский блогер Андрей Кокошка рассказал о корпоративе основателя Telegram Павла Дурова в бане в Дубае. В эфире шоу «Поколения», запись которого доступна на YouTube, он описал мероприятие фразой «пришли лютые додики».

«В Дубае я сходил в баню с [блогером] Даней Милохиным, и мне парильщики сказали: "У нас позавчера был корпоратив Дурова, мы парили Дурова". И я говорю: "И что у них? Они все там крутые качки пришли?" Они говорят: "Нет, просто лютые додики пришли"», — вспомнил Кокошка.

При этом, как отметил блогер, предприниматель выглядел лучше тех, кто его сопровождал. Другой гость шоу, популярный стендап-комик Сергей Орлов, в шутку назвал Дурова Аполлоном. «Да, (...) он единственный айтишник, который вот удался», — согласился Кокошка.

Ранее сообщалось, что возлюбленную Дурова Юлию Вавилову заметили в объятиях мужчины в бане. При этом его личность она не раскрыла.

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