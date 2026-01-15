Реклама

Возлюбленную Павла Дурова заметили в объятиях чужого мужчины в бане

Возлюбленную Дурова Вавилову заметили в объятиях чужого мужчины на видео из бани
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: Telegram-канал Vavia’s

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала чужого мужчину на видео из бани. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летнюю избранницу предпринимателя заметили в объятиях незнакомого мужчина, который вынес ее из деревянной бочки с холодной водой. Личность героя ролика девушка не раскрыла. Позже она также показала кадры, на которых гладит черного козленка по кличке Тонски, которого Дуров подарил ей осенью.

В марте бизнесмен подтвердил, что вернулся в Дубай из Франции, где проживал под судебным контролем в связи с начатым против него расследование, а уже в апреле Вавилова показала их совместное откровенное фото.

