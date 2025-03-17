Дуров подтвердил возвращение в Дубай

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что вернулся в Дубай из Франции

Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай из Франции, где проживал под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что суд разрешил Дурову покинуть Францию после того, как удовлетворил просьбу Дурова об изменении судебного надзора. Другой источник сообщил, что самолет с Дуровым на борту вылетел из аэропорта Ле-Бурже в субботу утром.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров покинул Францию по решению суда.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа 2024 года. Затем основателя Telegram взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Суд запретил ему покидать территорию Франции в течение шести месяцев.