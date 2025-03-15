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16:45, 15 марта 2025Интернет и СМИ

Павел Дуров покинул Францию

AFP: Павел Дуров покинул Францию и уехал в Дубай по разрешению суда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @durov

Основатель Telegram Павел Дуров покинул Францию согласно разрешению суда. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает радио RFI.

Как уточняет информационное агентство со ссылкой на источник, утром 15 марта российский предприниматель вылетел в Дубай. При этом основателю мессенджера разрешили покинуть Францию на несколько недель.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа 2024 года. Затем основателя Telegram взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Суд запретил ему покидать территорию Франции в течение шести месяцев.

Во Франции главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Следствие расследует причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе о распространении детской порнографии и торговле наркотиками.

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