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18:51, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Павла Дурова освободили из-под стражи и доставили в суд. Что ждет главу Telegram?

BFMTV: судья освободил Дурова из-под стражи для доставки на допрос в суд

Фото: Tatan Syuflana / AP

Главу Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи спустя четыре дня после задержания и доставили в суд. Там ему предъявят обвинения либо отпустят. По мнению следователей, он является соучастником незаконной деятельности в мессенджере — они связывают это с политикой модерации Telegram.

Дурова впервые допросят и могут предъявить обвинение

Павел Дуров предстал перед судьей в Парижском судебном участке на севере столицы. Как сообщает Bloomberg, медиаменеджера подвергнут допросу, прежде чем принять решение о том, предъявлять ли ему обвинение или назвать его важным свидетелем в расследовании и отпустить.

Фото: Robert Pratta / Reuters

В случае если обвинения будут выдвинуты, другой судья может наложить в отношении Дурова какие-либо ограничения на перемещение или отпустить под залог. Предполагается, что процесс будет проходить в закрытом режиме. Издание отмечает, что выдвижение обвинений является ключевым моментом расследования.

Главу Telegram назвали единственным фигурантом дела

Источник РИА Новости во французской прокуратуре ранее сообщил, что на данном этапе Дуров является единственным фигурантом по делу Telegram. Он также рассказал, что вечером в среду, 28 августа, прокуратура, скорее всего, выступит с новым заявлением.

До этого прокурор Республики при Парижском суде Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, начатого по преступлениям, связанным с организованной преступностью. Среди прочего ему инкриминируют «отказ сообщить информацию, необходимую для разрешенного законом прослушивания».

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Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе о распространении детской порнографии и торговле наркотиками.

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      Варвара Кошечкина
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