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17:23, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд

BFMTV: судья освободил Павла Дурова из-под стражи для доставки в суд

Фото: Tatan Syuflana / AP

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сообщается, что медиаменеджера выпустили из-под ареста, чтобы доставить его в суд.

Отмечается, что Дурова впервые допросят, а также могут предъявить ему обвинения.

Ранее в прокуратуре Франции прокомментировали расследование в отношении Дурова. Сообщалось, что основатель Telegram проходит единственным фигурантом по делу. Прокуратура также не стала комментировать информацию о выдаче ордера на арест Дурова.

До этого французская прокуратура анонсировала объявление по ситуации с Дуровым. Сообщалось, что оно будет представлено в среду вечером, 28 августа.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Французское следствие подозревает его в соучастии в незаконный действиях, совершаемых через Telegram. Медиаменеджеру грозит 20 лет французской тюрьмы.

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      Мария Большакова
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