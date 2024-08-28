В прокуратуре Франции назвали Дурова единственным фигурантом дела Telegram

По делу мессенджера Telegram проходит только его основатель Павел Дуров. Об этом РИА Новости сообщил источник во французской прокуратуре.
«На данном этапе единственным фигурантом этого дела является Павел Дуров», — сказали агентству. При этом источник не стал комментировать информацию о выдаче ордера на арест бизнесмена, обосновав это тайной следствия.
В среду, 28 августа, Павла Дурова освободили из-под стражи и доставили в суд. Отмечалось, что предпринимателя допросят, а также ему могут предъявить обвинения.
Кроме того, стало известно, что французские власти в марте выдали ордер на арест не только бизнесмена, но и его брата Николая Дурова. Это было сделано по обвинениям, включающим «пособничество в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».
Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту по прилете из Азербайджана. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. В деле, по которому задержали основателя Telegram, содержатся обвинения в 12 преступлениях. В их числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков.