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17:19, 28 августа 2024Интернет и СМИ

В прокуратуре Франции назвали Дурова единственным фигурантом дела Telegram

В прокуратуре Франции сообщили, что по делу Telegram проходит только Павел Дуров

Фото: Globallookpress.com

По делу мессенджера Telegram проходит только его основатель Павел Дуров. Об этом РИА Новости сообщил источник во французской прокуратуре.

«На данном этапе единственным фигурантом этого дела является Павел Дуров», — сказали агентству. При этом источник не стал комментировать информацию о выдаче ордера на арест бизнесмена, обосновав это тайной следствия.

В среду, 28 августа, Павла Дурова освободили из-под стражи и доставили в суд. Отмечалось, что предпринимателя допросят, а также ему могут предъявить обвинения.

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Кроме того, стало известно, что французские власти в марте выдали ордер на арест не только бизнесмена, но и его брата Николая Дурова. Это было сделано по обвинениям, включающим «пособничество в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту по прилете из Азербайджана. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. В деле, по которому задержали основателя Telegram, содержатся обвинения в 12 преступлениях. В их числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков.

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      Маргарита Щигарева
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