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14:38, 28 августа 2024Мир

Брата Дурова объявили в розыск во Франции

Politico: брата Дурова Николая объявили в розыск во Франции

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Николая Дурова, брата основателя Telegram Павла Дурова, объявили в розыск во Франции. Об этом сообщает Politico со ссылкой на административные документы.

«В марте французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая», — говорится в материале.

Согласно документам, французские правоохранительные органы начали тайное расследование по Telegram на несколько месяцев раньше, чем было известно. Уточняется, что дело связано с отказом Telegram сотрудничать с полицией в расследовании сексуального насилия над детьми. 

Ордера на арест Павла и Николая Дуровых выдали 25 марта по обвинениям, включающим «пособничество в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы». «На данном этапе по этому делу допрашивается только Павел Дуров», — заявили в прокуратуре Франции. Текущее местонахождение Николая Дурова не установлено.

Ранее стало известно, что Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа. Отмечается, что французские власти страны так и не публиковали информацию о местонахождении бизнесмена.

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      Дарья Балацкая
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