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02:22, 28 августа 2024Мир

Стало известно возможное местонахождение Дурова

Стало известно, что Дуров может находиться в тюрьме в пригороде Парижа
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Глава мессенджера Telegram Павел Дуров может находиться в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа. Об этом сообщил источники РИА Новости во французской столице.

После того, как предприниматель был задержан во Франции, власти страны так и не публиковали информацию о его местонахождении.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

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      Юлия Мискевич
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