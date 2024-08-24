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00:00, 25 августа 2024Мир

Стала известна причина ареста Дурова

TF1: Дурова задержали за отказ от сотрудничества с французскими силовиками
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Ордер был выписан что из-за того, что глава Telegram Павел Дуров не сотрудничал с французскими силовиками. Об этом сообщает телеканал TF1.

Уточняется, что это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, и прочих тяжких преступлений.

Как сообщает телеканал, Дуров должен быть представлен французскому судье 24 августа вечером, ему предъявят обвинение по множеству преступлений. Среди возможных обвинений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педофильский контент.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

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      Юлия Мискевич
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