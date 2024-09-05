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21:08, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Суд запретил Дурову покидать Францию в течение шести месяцев

Paris Match: суд запретил Дурову покидать территорию Франции в течение 6 месяцев
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Суд запретил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Paris Match.

Отмечается, что в настоящее время Дуров находится в поисках жилья в лучших кварталах Парижа. По данным издания, предприниматель может вселиться в новое жилье уже в конце этой недели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, встречался ли глава государства с основателем Telegram в Баку.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

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      Марина Совина
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