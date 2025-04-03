Возлюбленная Павла Дурова показала совместное откровенное фото

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала совместное откровенное фото. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенном кадре избранница предпринимателя предстала в коричневом бикини, которое состояло из мини-топа с треугольными чашками и V-образных трусов. Также она распустила волосы, концы которых завила.

В свою очередь, Дуров позировал рядом с девушкой, демонстрируя обнаженный торс. При этом на бедра он повязал белое полотенце. «Здоровое тело и здоровый дух», — указала в подписи к снимку Вавилова.

В марте Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай из Франции, где проживал под судебным контролем в связи с начатым против него расследованием.