Подруга Дурова Ирина Болгар сообщила, что родила от него троих детей

Подруга основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, петербурженка Ирина Болгар заявила, что родила от него двух сыновей и дочь. По ее словам, обнародовать эту информацию ее попросили дети, и Ирина дала на эту тему интервью.

Кто такая Ирина Болгар?

«Я из Петербурга, юрист по образованию, увлекаюсь йогой более 20 лет. С Павлом познакомились в Петербурге», — рассказала Болгар, однако год их знакомства не указала. Кроме того, собеседница издания отказалась ответить на вопрос журналистов о том, состоят ли они с Павлом в романтических отношениях, однако и отрицать этого не стала. Она также заявила, что у нее есть совместные фотографии с Дуровым, но она не может показывать их без его согласия.

По информации SPB.KP.RU, в Санкт-Петербурге действительно была зарегистрирована некая Ирина Болгар родом из Татарстана. В этом году ей исполнилось 43 года. На ее имя в Петербурге были зарегистрированы четыре машины: Mercedes-Benz CLS-Klasse, Mercedes-Benz GL-Klasse, Mercedes-Benz S500. В 2017 году она искала няню на зарплату 60 тысяч рублей.

Фото: @missbolgar

«В семью VIP-уровня в центре города срочно требуется няня для полуторагодовалого мальчика. Работа сутками, график сменный. Оплата — четыре тысячи рублей в сутки. В семье двое детей: девочка трех лет и мальчик одного года. В сентябре ожидается новорожденный мальчик. Ему тоже потребуется еще одна няня на тех же условиях. У девочки есть свои няни, но взаимозаменяемость приветствуется. Сейчас в семье работают три русскоязычные няни и одна англоговорящая. Отношение к детям в семье — как к единственной и величайшей ценности в жизни. Дети окружены любовью, уважением и заботой», — говорилось в объявлении.

По словам Болгар, на данный момент она проживает вместе с детьми в Швейцарии

Что известно о детях Болгар?

«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения», — сказала Болгар. Аналогичная информация указана и в профиле ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Болгар утверждает, что ее брак с предпринимателем не был зарегистрирован официально и назвала его гражданским. В то же время все дети признаны отцом и носят его фамилию

Причиной решения обнародовать эту информацию Ирина назвала просьбы детей. «Они постоянно спрашивают, почему в интернете нет никакой информации о них, а только о двух старших детях [Павла Дурова]», — призналась она.

Как живут Ирина Болгар и ее дети?

На фотографиях в соцсетях петербурженки видно, что семья ведет роскошный образ жизни и много путешествует. Высокая шатенка модельной внешности часто выкладывает снимки, на которых позирует с детьми на фоне достопримечательностей ОАЭ, Италии и других стран. Например, вместе они посещали фонтан Треви в Риме, останавливались в отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае и ходили под парусом на острове Капри.

Фото: @missbolgar

В поездках Болгар предпочитает перемещаться на частном самолете с белым салоном, проводит время на роскошных яхтах, покупает дизайнерскую одежду и ужинает в элитных ресторанах. Все фотографии, на которых запечатлены дети, она помечает хештегом #durov.

Что известно о личной жизни Дурова?

Павел Дуров редко дает интервью и никак не комментировал сообщения Ирины Болгар. На данный момент он проживает в ОАЭ и занимается IT-проектами. Предприниматель находится на восьмой строчке российского списка Forbes с состоянием в размере в 15,5 миллиарда долларов. Однако, по его словам, деньги для него — не главное. «Вместо того чтобы покупать яхты, я сосредоточился на создании социальных платформ, которые (надеюсь) приносят человечеству пользу», — говорит он.

О личной жизни Дурова известно немногое. В 2014 году были опубликованы данные из петербургского ЗАГСа, согласно которым у него есть сын и дочь 2009 и 2010 годов рождения от Дарьи Бондаренко. С ней он познакомился во время учебы в Санкт-Петербургском государственном университете, когда она пришла к будущему миллиардеру, чтобы взять интервью для студенческой газеты «Студень». Однако администрация «ВКонтакте» назвала эти новости «бульварными сплетнями». Дуров и Бондаренко от комментариев отказались.

В том же году бизнесмену приписывали роман с сербской моделью Катариной Пудар, которая появились в фотопроекте, приуроченном к семилетию «ВКонтакте». Впоследствии их несколько раз видели вместе в неформальной обстановке. В этом ключе в сети обсуждалась и модель Хельга Лавкейти (настоящее имя — Ольга Коробицына), которая была частой гостьей вечеринок, организованных Дуровым.

В 2018 году Дурова заподозрили в романе с бывшей возлюбленной рэпера Тимати — моделью Аленой Шишковой. В соцсетях девушка разместила снимок, на котором позировала вместе с предпринимателем на фоне Эйфелевой башни в Париже с подписью: «Все сложно». После этого Дуров появился на юбилее Шишковой, но к тому времени он уже якобы встречался с ее близкой подругой Марией Троцко. Последняя в своем аккаунте хвасталась кадрами с подарками, которые подписывала буквой «П». На сегодняшний день все эти посты удалены.

