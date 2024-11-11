Потеря ребенка, любовь к голым фото и слухи о работе на Моссад. Что еще известно о новой возлюбленной Павла Дурова?

Долгое время основателю Telegram Павлу Дурову удавалось создавать в соцсетях образ загадочного холостяка, ведущего аскетичную жизнь. Однако почти одновременно в СМИ появилась скандальная информация о двух его возлюбленных. Первая — Ирина Болгар, которая не только назвала себя матерью его троих детей, но и решила отсудить упомянутый мессенджер. Вторая — криптоинвестор Юлия Вавилова. В отличие от Болгар, ее бизнесмен не стал скрывать от публики. Что известно о девушке, которую заподозрили в тайной свадьбе с Дуровым?

Вавилова выросла в московском Чертаново и переехала в Дубай

Ранее Вавилова жила в московском районе Чертаново. Мать девушки была предпринимательницей и владела магазином детской одежды, а сама дочь выступала в качестве манекенщицы и демонстрировала продаваемые родительницей вещи на фотосессиях.

Впоследствии девушка переехала в Дубай и стала называть себя геймером, стримером и криптоинвестором на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которую ведет на английском языке. Помимо английского и родного русского, по заявлениям избранницы Дурова, она владеет испанским и арабским языками. На последнем она даже ведет канал о криптовалюте.

В соцсетях Вавилова регулярно демонстрирует фигуру в откровенных нарядах, кадры из заграничных поездок, тренировки в спортзале и прочие лайфстайл-фото и видео. В начале ноября, например, она запечатлела, как прошел один из ее типичных дней.

Фото: @julivavilova

Вначале блогерша посвятила время уходу за собой, сделала укладку и отправилась на автомобиле в спортзал, где занималась на тренажерах в белом бра-топе и облегающих мини-шортах. Затем криптоинвестор встретилась в кафе с подругами, прокатилась на машине и посетила караоке. Ролик россиянка завершила кадрами с тренировки по теннису. «Поездка в Дубай была такой насыщенной. (...) Еле успеваю перевести дух», — написала Вавилова, поделившись фото в прозрачном платье.

Вавилову задержали во Франции и заподозрили в работе на Моссад

Впервые о возлюбленной Дурова заговорили в СМИ после его ареста во Франции, куда он прибыл из Азербайджана. Предпринимателя задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. По версии судебных органов во Франции, Дуров являлся соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Кроме того, бизнесмен отказывался сотрудничать с полицией по данным делам.

Фото: @julivavilova

Девушка сопровождала миллиардера в поездке и была задержана вместе с ним. Впоследствии ее отпустили на свободу после допроса.

У пользователей сети сложилась версия, что криптокоуч Вавилова намеренно отмечала геолокацию во время путешествий с Дуровым, чтобы его могли отследить сотрудники правоохранительных органов Франции. Помимо этого, появилась теория, что блогерша является агентом Моссада, и ее задачей было сдать Дурова французским спецслужбам

Вавилова потеряла ребенка от Дурова

Дуров рассказал, что узнал о беременности избранницы во время допроса в полицейском участке в Париже. По словам бизнесмена, он поинтересовался у своего адвоката, придет ли девушка на допрос. В ответ он услышал, что девушку ждали, но она не смогла посетить участок.

«Я стал расспрашивать его о причинах. "Испугалась? Уехала из Парижа?" — спросил я. Он колебался. "Она беременна", — наконец сказал он», — написал Дуров. Он добавил, что новость застала его врасплох и вызвала смущенные улыбки у присутствующих на допросе.

Однако сама Вавилова заявила о потере ребенка. По ее словам, 4 октября врач объявил, что сердце малыша больше не бьется, а 5 октября ей провели операцию.

Трудно описать ту боль! Мы успели так привыкнуть к этой мысли, была 10-я неделя. Теперь пришло время исцеляться. Нам удалось справиться со стольким сразу Юлия Вавилова

Дуров также прокомментировал данную ситуацию, намекнув на то, что причиной трагедии стал стресс из-за задержания.

«Юлия держалась очень сильной. Но, в отличие от меня, она не создана для войны. Ее молчание провоцировало больше спекуляций. Кибербуллинг в отношении нее достигал максимума», — заявил бизнесмен.

Слухи о тайной свадьбе Дурова и Вавиловой

В прошедший день рождения Дурова, 10 октября, Вавилова опубликовала совместный снимок, который взволновал пользователей сети. На фото влюбленные стояли рядом на балконе на фоне вечернего города. Девушка была одета в белое платье, а бизнесмен — в черный костюм. В нижнем правом углу кадра также можно увидеть белые цветы. «10.10.2024», — подписала блогерша публикацию.

«Поженились?», «Почему она, а не я?», «Поздравляю вас, самые лучшие», «Здорово, что с тобой Паша стал более открытым», «А торт на свадьбу выкупать будете?» — написали в комментариях пользователи, заподозрившие пару в тайной свадьбе. Дуров и Вавилова никак не отреагировали на данные предположения.

Павел Дуров и Юлия Вавилова Фото: @julivavilova

Предприниматель представил публике свою возлюбленную на фоне разбирательств с Ириной Болгар, назвавшейся матерью трех его детей. В августе текущего года она обратилась в Forbes с просьбой исправить в рейтинге миллиардеров количество детей Павла Дурова. В качестве доказательства женщина предоставила копии свидетельств о рождении дочери и сыновей, а также сканы документов, которые подтверждают отцовство.

По словам Болгар, она познакомилась с Дуровым в 2012 году и впоследствии они стали парой. В 2022 году влюбленные рассталась. Женщина рассказывала, что уличила миллиардера в измене, после чего он прервал связь с детьми и перестал платить алименты.

Болгар уточнила, что никогда не была в официальном браке с основателем Telegram, однако он признал Лею, Даниэля и Давида, поэтому дети носят его фамилию. Шанс восстановить романтические отношения она отвергает

В настоящее время Болгар судится с Дуровым из-за алиментов и планирует доказать свои права на его детище Telegram. Представитель Дурова сообщил американским журналистам, что бизнесмен якобы никогда не состоял в романтических отношениях с Ириной. Она была его тренером по йоге, и в какой-то момент предложила своему ученику завести совместных детей. «Он согласился, и родились трое детей», — уточнил источник. Сам Дуров лично ситуацию с Болгар не комментирует.