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11:43, 11 ноября 2024Ценности

Возлюбленная Павла Дурова опубликовала фото в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в прозрачном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка предстала на размещенном кадре, позируя у зеркала напротив лифта. Она запечатлела себя в полный рост в черном бикини и облегающем сетчатом макси-платье в тон. Также избранница предпринимателя надела нюдовые шлепанцы и взяла с собой объемную белую сумку.

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«Поездка в Дубай была такой насыщенной. (...) Еле успеваю перевести дух», — указала в подписи автор поста.

Ранее в ноябре Юлия Вавилова также показала на видео свой досуг в Дубае.

ЖЗЛ
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