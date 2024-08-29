Спутницу Дурова подозревают в работе на израильскую разведку. Через нее могли вычислить передвижения главы Telegram

Daily Mail: конспирологи называют подругу Дурова Вавилову агентом «Моссада»

Спутницу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлию Вавилову заподозрили в работе на израильскую разведку «Моссад». По данным британского таблоида Daily Mail, женщина могла стать причиной задержания бизнесмена во Франции.

Журналисты издания предположили, что криптокоуч Вавилова намеренно отмечала геолокацию во время путешествий с Дуровым, чтобы его могли отследить сотрудники правоохранительных органов Франции. Помимо этого, появилась теория, что девушка является агентом «Моссада» и ее задачей было сдать предпринимателя французским спецслужбам.

Это дало повод сторонникам теории заговора предположить, что Вавилова — агент «Моссада», которая решила заманить его в лапы западных спецслужб Daily Mail

По данным таблоида, Вавилова сопровождала основателя Telegram во время путешествий в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан. Как отмечает Le Figaro, после допроса спутницу Дурова отпустили.

Фото: @julivavilova

Вавилова до переезда в Дубай жила в Москве

24-летняя Вавилова до переезда в Дубай жила в московском районе Чертаново. Мать девушки была предпринимательницей и владела магазином детской одежды. Вавилова демонстрировала продаваемые родительницей вещи на фотосессиях.

В 2022 году Юлия переехала в Дубай, откуда вела свои соцсети на английском языке. Сама Вавилова называет себя геймером, стримером, криптоинвестором и ведет канал о криптовалюте на арабском языке.

За последние несколько лет девушка была в Казахстане и Кыргызстане в те же даты, что и Дуров. Однако основатель Telegram в ее соцсетях замечен не был.

Во Франции Дурова подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям

24 августа основателя Telegram задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, а затем поместили под стражу. По мнению следователей, он является соучастником незаконной деятельности в мессенджере — они связывают это с политикой модерации Telegram. 28 августа Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, Дуров должен был внести залог в размере пяти миллионов евро.

Фото: @Pavel Durov / Globallookpress.com

Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети. Прокурор Республики при Парижском суде Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, начатого по преступлениям, связанным с организованной преступностью. Среди прочего ему инкриминируют «отказ сообщить информацию, необходимую для разрешенного законом прослушивания».

Кроме того, Дурова обвинили в распространении детского порно и обороте наркотиков.