Арестованный во Франции Дуров планировал провести один день в Париже. Чем он там хотел заняться и кто его сопровождал?

Подруга Дурова Вавилова перестала выходить на связь после его ареста во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный во французском аэропорту Ле-Бурже, планировал провести один день в Париже. По информации Le Figaro и Agence France-Presse, российский предприниматель и программист хотел остаться во французской столице на ужин.

Сообщается, что бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана (Баку). По данным российских Telegram-каналов, вместе с Дуровым на борту частного джета, предположительно, находилась 24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова.

Что известно о спутнице Дурова?

Сопровождать Дурова во время поездки могла Вавилова. В Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) девушка называет себя геймером, стримером, криптоинвестором и ведет канал о криптовалюте на арабском языке. Согласно социальным сетям, она проживает в Дубае и часто оказывается в тех же местах, где находится Дуров.

Например, 16 августа Вавилова выложила сторис о том, что прилетела в Азербайджан из Казахстана. На ее фоне был виден самолет Embraer Legacy 600.

Возможная спутница, криптокоуч Юлия Вавилова. Фото: Telegram-канал Mash

В ночь на 25 августа девушка перестала появляться в сети. Родственники Вавиловой подтвердили «Базе», что c 24 августа она перестала выходить на связь. Один из родственников криптокоуча сообщил, что последний раз девушка созванивалась с мамой два дня назад. Сегодня женщина пыталась дозвониться дочери, но та не ответила. Отец возможной спутницы Дурова, в свою очередь, сообщил, что общался с девушкой 2 августа, когда поздравлял ее с днем рождения. Он также сказал, что его дочь планировала отправиться во Францию.

При этом сам Дуров в соцсетях Вавиловой замечен не был, однако недавно их видели вместе в дубайском фитнес-клубе Seven.

В посольстве РФ сообщили, что не располагают информацией о том, кто был на борту вместе с Дуровым.

Дурову грозит до 20 лет тюрьмы

24 августа около 20:00 французские спецслужбы задержали Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. По информации французского телеканала TF1, 39-летний Дуров был в сопровождении девушки и телохранителя.

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Основатель Telegram был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц. Судебные органы Франции полагают, что Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество.

На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что Москва направила ноту с требованием получить доступ к Дурову, однако все осложняется тем, что основатель Telegram имеет французский паспорт и Париж считает это гражданство в качестве основного.