Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:04, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Павел Дуров задержан во Франции. За что ему грозит до 20 лет тюрьмы?

Задержанному во Франции Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы по ряду обвинений
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Французские спецслужбы около 20:00 в субботу, 24 августа, задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

По информации французского телеканала TF1, 39-летний Дуров был в сопровождении девушки и своего телохранителя. Он прибыл во Францию из Азербайджана, где его запечатлили на фото вместе с девушкой которая, предположительно, была находилась с ним в приземлившемся в парижском аэропорту самолете.

На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Материалы по теме:
«Он же фотки голых детей продавал» Весь Рунет обсуждает бизнес-тренера Шишкина. Почему его считают пособником педофилов?
«Он же фотки голых детей продавал»Весь Рунет обсуждает бизнес-тренера Шишкина. Почему его считают пособником педофилов?
10 августа 2024
Главный YouTubе-блогер решил снять самое масштабное шоу в истории. Как его участников увозят в больницы прямо со съемок?
Главный YouTubе-блогер решил снять самое масштабное шоу в истории.Как его участников увозят в больницы прямо со съемок?
19 августа 2024
Легендарный Мail.ru Агент закрыли. Он был культовым мессенджером, но растерял всех пользователей. Почему так произошло?
Легендарный Мail.ru Агент закрыли.Он был культовым мессенджером, но растерял всех пользователей. Почему так произошло?
20 августа 2024

В отношении Дурова был выдан ордер на обыск

Основатель Telegram был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц (FPR). У встретивших его правоохранителей был ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования. Документ действовал только при нахождении Дурова на территории Франции.

Судебные органы Франции полагают, что Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество, кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

Источники французских СМИ утверждают, что задержание Дурова позволит «разворошить улей, произвести впечатление и отпугнуть преступников, который сейчас свободно координируются в Telegram», а главной претензией властей Евросоюза к Дурову, вероятно, являются зашифрованные сообщения в мессенджере.

Уже годы Telegram — площадка номер 1 для организованной преступности

источники французских СМИ
Материалы по теме:
«Злое и жестокое чудовище» Как «лучший пользователь Reddit» оказался педофилом, который истязал собственного сына?
«Злое и жестокое чудовище»Как «лучший пользователь Reddit» оказался педофилом, который истязал собственного сына?
30 июля 2024
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023
«Любой ценой, но бесплатно» Блогера Поднебесного подозревают в педофилии. Он прославился жалобами на отсутствие секса
«Любой ценой, но бесплатно»Блогера Поднебесного подозревают в педофилии. Он прославился жалобами на отсутствие секса
20 августа 2024

Дуров избегал поездок во Францию

Утверждается, что Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции. Предварительно, он знал свой статус, однако его частный самолет был вынужден совершить там посадку для дозаправки.

Павел Дуров имеет французское гражданство с 2021 года, но избегал поездок в европейскую страну и в целом старался не посещать страны, где Telegram находится под наблюдением. Чаще всего основатель мессенджера летал в страны бывшего СССР, Южной Америки и ОАЭ.

Следователи из Национального управления по борьбе с мошенничеством (ONAF) поместили Павла Дурова под стражу в полиции. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа: ему предъявят обвинение по множеству преступлений. Среди возможных обвинений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педофильский контент.

На фоне новостей о задержании Дурова курс криптовалюты Toncoin (TON), которая используется в Telegram, начал резко падать и рухнул уже почти на 15 процентов.

Материалы по теме:
«Злое и жестокое чудовище» Как «лучший пользователь Reddit» оказался педофилом, который истязал собственного сына?
«Злое и жестокое чудовище»Как «лучший пользователь Reddit» оказался педофилом, который истязал собственного сына?
30 июля 2024
В даркнете сидят сотни тысяч россиян. Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
В даркнете сидят сотни тысяч россиян.Что они ищут на теневых ресурсах? И правда ли, что там можно найти все, что угодно?
27 июня 2023
«Любой ценой, но бесплатно» Блогера Поднебесного подозревают в педофилии. Он прославился жалобами на отсутствие секса
«Любой ценой, но бесплатно»Блогера Поднебесного подозревают в педофилии. Он прославился жалобами на отсутствие секса
20 августа 2024

В России призвали добиваться освобождения Дурова

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал главу МИД России Сергея Лаврова добиваться освобождения Дурова.

По мнению Даванкова, задержание основателя Telegram носит политический характер и является попыткой получить доступ к личным данным пользователей мессенджера.

При отказе французских властей освободить из-под стражи Павла Дурова прошу приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ при его согласии

Владислав Даванковвице-спикер Госдумы

Член Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя задержание Дурова, написал, что французы продолжают борьбу за «европейские ценности» и «свободу слова».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров задержан во Франции. За что ему грозит до 20 лет тюрьмы?

      Власти России сделали первое заявление о задержании Дурова

      Такер Карлсон прокомментировал задержание Дурова

      Сенатор Пушков обратился к Маску после задержания Дурова

      Telegram на фоне задержания Дурова назвали главным мессенджером СВО

      Опубликовано одно из последних фото Дурова на свободе

      Во Франции указали на загадочную деталь в деле Дурова

      В Госдуме обратились к МИД России в связи с задержанием Дурова

      Дуров знал о возможном задержании во Франции

      Стало известно о возможном введении санкций ЕС против Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше