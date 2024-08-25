Павел Дуров задержан во Франции. За что ему грозит до 20 лет тюрьмы?

Задержанному во Франции Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы по ряду обвинений

Французские спецслужбы около 20:00 в субботу, 24 августа, задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

По информации французского телеканала TF1, 39-летний Дуров был в сопровождении девушки и своего телохранителя. Он прибыл во Францию из Азербайджана, где его запечатлили на фото вместе с девушкой которая, предположительно, была находилась с ним в приземлившемся в парижском аэропорту самолете.

На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

В отношении Дурова был выдан ордер на обыск

Основатель Telegram был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц (FPR). У встретивших его правоохранителей был ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования. Документ действовал только при нахождении Дурова на территории Франции.

Судебные органы Франции полагают, что Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество, кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

Источники французских СМИ утверждают, что задержание Дурова позволит «разворошить улей, произвести впечатление и отпугнуть преступников, который сейчас свободно координируются в Telegram», а главной претензией властей Евросоюза к Дурову, вероятно, являются зашифрованные сообщения в мессенджере.

Уже годы Telegram — площадка номер 1 для организованной преступности источники французских СМИ

Дуров избегал поездок во Францию

Утверждается, что Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции. Предварительно, он знал свой статус, однако его частный самолет был вынужден совершить там посадку для дозаправки.

Павел Дуров имеет французское гражданство с 2021 года, но избегал поездок в европейскую страну и в целом старался не посещать страны, где Telegram находится под наблюдением. Чаще всего основатель мессенджера летал в страны бывшего СССР, Южной Америки и ОАЭ.

Следователи из Национального управления по борьбе с мошенничеством (ONAF) поместили Павла Дурова под стражу в полиции. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа: ему предъявят обвинение по множеству преступлений. Среди возможных обвинений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педофильский контент.

На фоне новостей о задержании Дурова курс криптовалюты Toncoin (TON), которая используется в Telegram, начал резко падать и рухнул уже почти на 15 процентов.

В России призвали добиваться освобождения Дурова

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал главу МИД России Сергея Лаврова добиваться освобождения Дурова.

По мнению Даванкова, задержание основателя Telegram носит политический характер и является попыткой получить доступ к личным данным пользователей мессенджера.

При отказе французских властей освободить из-под стражи Павла Дурова прошу приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ при его согласии Владислав Даванков вице-спикер Госдумы

Член Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя задержание Дурова, написал, что французы продолжают борьбу за «европейские ценности» и «свободу слова».