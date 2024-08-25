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00:11, 25 августа 2024Экономика

Курс криптовалюты Toncoin рухнул на фоне ареста Дурова

Курс криптовалюты Toncoin рухнул почти на 15 % на фоне ареста Дурова

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency

Курс криптовалюты Toncoin (TON), которая используется в Telegram, рухнул уже почти на 15 процентов. Об этом свидетельствуют данные Binance.

Блокчейн TON был разработан командой Telegram во главе с основателями братьями Николаем и Павлом Дуровыми. Изначально токен назывался GRAM (GRM).

После долгих судебных разбирательств в 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выступила с заявлением о незаконном проведении ICO, а также признала токены Gram ценными бумагами. В итоге американский суд запретил выпуск криптовалюты.

12 мая 2020 года Павел Дуров заявил о прекращении работы над проектом. Однако через полтора года, 23 декабря 2021 года, предприниматель опубликовал пост о проекте TON на своей странице в Telegram и поддержал команду разработчиков. При этом Дуров подчеркнул, что отношения к проекту не имеет.

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      Юлия Мискевич
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