Опубликовано одно из последних фото Дурова на свободе

Mash опубликовал последнее фото Дурова до задержания во Франции

В Сети появилось одно из последних фото основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на свободе. Снимок опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации канала, фото было сделано 11 августа в Азербайджане. На снимке Дуров запечатлен с девушкой, которая, предположительно, была вместе с ним в приземлившемся в парижском аэропорту самолете.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой добиться освобождения Дурова.