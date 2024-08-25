В Госдуме обратились к МИД России в связи с задержанием Дурова

Вице-спикер ГД Даванков призвал МИД России добиваться освобождения Павла Дурова

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал российское Министерство иностранных дел добиваться освобождения Павла Дурова, которого задержали в парижском аэропорту 24 августа. Он направил обращение главе МИД РФ Серею Лаврову, с документом ознакомился RT.

Политик полагает, что расследование французских спецслужб против основателя Telegram носит политический характер и является попыткой получить доступ к личным данным пользователей мессенджера.

«При отказе французских властей освободить из-под стражи Павла Дурова прошу приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ при его согласии», — указано в обращении Даванкова.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Генеральному директору Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.