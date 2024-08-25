Во Франции указали на загадочную деталь в деле Дурова

Глава Telegram Павел Дуров не посещал Францию и Европу с момента выдачи ордера на обыск. Об этом сообщает BFMTV.
Чаще всего предприниматель находился в Объединенных Арабских Эмиратах, странах СНГ и в Южной Америке. Поэтому причина его прибытия в Ле Бурже кажется загадкой, отмечает телеканал.
Французские спецслужбы задержали основателя Telegram в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.
Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.