Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:43, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Во Франции указали на загадочную деталь в деле Дурова

BFMTV: Дуров не посещал Францию ​​и Европу с момента выдачи ордера на обыск
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Глава Telegram Павел Дуров не посещал Францию ​​и Европу с момента выдачи ордера на обыск. Об этом сообщает BFMTV.

Чаще всего предприниматель находился в Объединенных Арабских Эмиратах, странах СНГ и в Южной Америке. Поэтому причина его прибытия в Ле Бурже кажется загадкой, отмечает телеканал.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров задержан во Франции. За что ему грозит до 20 лет тюрьмы?

      Власти России сделали первое заявление о задержании Дурова

      Такер Карлсон прокомментировал задержание Дурова

      Сенатор Пушков обратился к Маску после задержания Дурова

      Telegram на фоне задержания Дурова назвали главным мессенджером СВО

      Опубликовано одно из последних фото Дурова на свободе

      Во Франции указали на загадочную деталь в деле Дурова

      В Госдуме обратились к МИД России в связи с задержанием Дурова

      Дуров знал о возможном задержании во Франции

      Стало известно о возможном введении санкций ЕС против Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше