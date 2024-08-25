Дуров знал о возможном задержании во Франции

Основатель Telegram Дуров знал, что его могут задержать во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров знал, что его могут задержать во Франции, однако полетел частным джетом через Париж. Там пришлось сделать дозаправку, сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент предприниматель находится под стражей, его должны доставить в суд.

В субботу, 25 августа, появилась информация, что французские спецслужбы задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Как сообщил телеканал TF1, предприниматель был в сопровождении девушки и своего телохранителя. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Как подчеркивалось, основатель Telegram был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц, у встретивших его правоохранителей был при себе ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования. Телеканал также уточнил, что основной претензией властей Евросоюза к основателю мессенджера, вероятно, являются зашифрованные сообщения в Telegram. Теперь Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

В свою очередь, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что французы продолжают борьбу за «европейские ценности» и «свободу слова».