Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:34, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Дуров знал о возможном задержании во Франции

Основатель Telegram Дуров знал, что его могут задержать во Франции
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: vk.com / Russian Look / Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров знал, что его могут задержать во Франции, однако полетел частным джетом через Париж. Там пришлось сделать дозаправку, сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент предприниматель находится под стражей, его должны доставить в суд.

В субботу, 25 августа, появилась информация, что французские спецслужбы задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Как сообщил телеканал TF1, предприниматель был в сопровождении девушки и своего телохранителя. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Как подчеркивалось, основатель Telegram был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц, у встретивших его правоохранителей был при себе ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования. Телеканал также уточнил, что основной претензией властей Евросоюза к основателю мессенджера, вероятно, являются зашифрованные сообщения в Telegram. Теперь Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

В свою очередь, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что французы продолжают борьбу за «европейские ценности» и «свободу слова».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров задержан во Франции. За что ему грозит до 20 лет тюрьмы?

      Власти России сделали первое заявление о задержании Дурова

      Такер Карлсон прокомментировал задержание Дурова

      Сенатор Пушков обратился к Маску после задержания Дурова

      Telegram на фоне задержания Дурова назвали главным мессенджером СВО

      Опубликовано одно из последних фото Дурова на свободе

      Во Франции указали на загадочную деталь в деле Дурова

      В Госдуме обратились к МИД России в связи с задержанием Дурова

      Дуров знал о возможном задержании во Франции

      Стало известно о возможном введении санкций ЕС против Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше