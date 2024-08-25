Дуров знал о возможном задержании во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров знал, что его могут задержать во Франции, однако полетел частным джетом через Париж. Там пришлось сделать дозаправку, сообщает Telegram-канал Mash.
На данный момент предприниматель находится под стражей, его должны доставить в суд.
В субботу, 25 августа, появилась информация, что французские спецслужбы задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Как сообщил телеканал TF1, предприниматель был в сопровождении девушки и своего телохранителя. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.
Как подчеркивалось, основатель Telegram был включен во французскую базу данных преступников и разыскиваемых лиц, у встретивших его правоохранителей был при себе ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования. Телеканал также уточнил, что основной претензией властей Евросоюза к основателю мессенджера, вероятно, являются зашифрованные сообщения в Telegram. Теперь Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
В свою очередь, сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что французы продолжают борьбу за «европейские ценности» и «свободу слова».