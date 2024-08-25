В Совфеде отреагировали на задержание Дурова во Франции

Сенатор Клишас о задержании Дурова: французы продолжают борьбу за свободу слова

Французы продолжают борьбу за «европейские ценности» и «свободу слова». Об этом написал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале, комментируя задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности"», — отреагировал Клишас.

Французские спецслужбы задержали Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного самолета вечером 24 августа. По информации телеканала TF1, основной претензией властей Евросоюза к основателю мессенджера, вероятно, являются зашифрованные сообщения в Telegram.