Статус Дурова во Франции раскрыли

TF1: Дуров был объявлен персоной нон-грата во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был объявлен персоной нон-грата во Франции, из-за чего избегал поездок в европейскую страну. Об этом сообщил телеканал TF1.

Отмечается, что бизнесмен старался не посещать страны, где Telegram находится под наблюдением. Чаще всего Дуров летал в страны бывшего СССР, Южной Америки и ОАЭ.

«В любом случае, он заперт и попадет под арест во Франции!» — раскрыл детали источник телеканала.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. По информации TF1, бизнесмен должен быть представлен французскому судье 24 августа вечером, ему предъявят обвинение по множеству преступлений. Среди возможных обвинений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, педофильский контент.