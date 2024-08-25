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14:12, 25 августа 2024Мир

Россия направила ноту с требованием получить доступ к Дурову

Захарова заявила, что Россия направила ноту с требованием доступа к Дурову
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что Москва направила ноту с требованием получить доступ к к задержанному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат обратила внимание на сложность, которая заключается в том, что Париж считает французское гражданство бизнесмена в качестве основного.

Вечером 24 августа стало известно о задержании Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже. Основателя Telegram обвиняют в нежелании сотрудничества с французскими властями и в способствовании распространению запрещенного контента. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

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