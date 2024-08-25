Россия направила ноту с требованием получить доступ к Дурову

Захарова заявила, что Россия направила ноту с требованием доступа к Дурову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что Москва направила ноту с требованием получить доступ к к задержанному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат обратила внимание на сложность, которая заключается в том, что Париж считает французское гражданство бизнесмена в качестве основного.

Вечером 24 августа стало известно о задержании Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже. Основателя Telegram обвиняют в нежелании сотрудничества с французскими властями и в способствовании распространению запрещенного контента. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.