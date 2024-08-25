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17:32, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Раскрыта возможная личность спутницы Дурова

Стала известна возможная личность спутницы основателя Telegram Дурова

Фото: Telegram-канал Mash

Стала известна возможная личность спутницы основателя Telegram Павла Дурова. Ей может оказаться криптокоуч Юлия Вавилова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Вавилова сопровождала Дурова на протяжении всей его поездки от Казахстана до Азербайджана. О прибытии в страны она сообщала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Помимо этого, в ночь на 25 августа девушка перестала появляться в сети.

Ранее член президиума «Офицеров России», полковник запаса Тимур Сыртланов заявил, что Дуров знал о задержании, а после его задержания французскими спецслужбами начнется «большая игра».

По его словам, история задержания напоминает, как «разрабатывали» Виктора Бута и Владислава Клюшина, а в ближайшее время российское государство будет рассматривать варианты его освобождения, включая обмен.

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      Валентин Карант
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