Раскрыта возможная личность спутницы Дурова

Стала известна возможная личность спутницы основателя Telegram Дурова

Стала известна возможная личность спутницы основателя Telegram Павла Дурова. Ей может оказаться криптокоуч Юлия Вавилова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Вавилова сопровождала Дурова на протяжении всей его поездки от Казахстана до Азербайджана. О прибытии в страны она сообщала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Помимо этого, в ночь на 25 августа девушка перестала появляться в сети.

Ранее член президиума «Офицеров России», полковник запаса Тимур Сыртланов заявил, что Дуров знал о задержании, а после его задержания французскими спецслужбами начнется «большая игра».

По его словам, история задержания напоминает, как «разрабатывали» Виктора Бута и Владислава Клюшина, а в ближайшее время российское государство будет рассматривать варианты его освобождения, включая обмен.