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17:15, 25 августа 2024Мир

Бывший сотрудник спецслужб предсказал «большую игру» после задержания Дурова

Сыртланов: после задержания Дурова начнется «большая игра»

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров знал о задержании, а после его задержания французскими спецслужбами начнется «большая игра». Такое заявление сделал член президиума «Офицеров России», полковник запаса Тимур Сыртланов, передает «Московский комсомолец».

«Все, что происходит сейчас с Павлом Дуровым — в духе западных спецслужб, которые по всему миру охотятся за гражданами России, связанными с национальной безопасностью», — заявил Сыртланов.

По его словам, история задержания напоминает, как «разрабатывали» Виктора Бута и Владислава Клюшина, а в ближайшее время российское государство будет рассматривать варианты его освобождения, включая обмен.

Ранее ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что у Telegram будут финансовые проблемы после ареста Дурова. Муртазин допустил, что Дуров может повторить судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сложившиеся обстоятельства, по его мнению, выглядят крайне серьезно.

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      Валентин Карант
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