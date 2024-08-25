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06:15, 25 августа 2024Интернет и СМИ

«Сейчас он доигрался». Основатель Telegram Павел Дуров оказался под стражей во Франции. Что теперь будет с мессенджером?

Кусков: Telegram продолжит работу даже после задержания Дурова

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Компания Telegram заранее разработала план действий на случай, если ее основатель Павел Дуров будет задержан. Об этом генеральный директор мессенджера рассказывал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Дуров заявлял, что осознает риск своего ареста, поскольку ощущает давление со стороны спецслужб разных стран. Одобренный им план предполагает включает ряд шагов для поддержания работы компании в случае непредвиденных обстоятельств.

Согласно этой стратегии, совет разработчиков Telegram должен будет принять на себя управление и обеспечить непрерывную работу сервиса на утро следующего дня после задержания Дурова.

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Исполнять обязанности Дурова может его друг и приятель

По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, временно исполняющим обязанности гендиректора компании может стать вице-президент, друг и партнер Дурова Илья Перекопский.

Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура — Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по «ВКонтакте»

Владимир Зыковдиректор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

Однако, заметил эксперт, с точки зрения управления и структуры компания остается относительно анонимной. К примеру, до сих пор не раскрывалось, на какие средства существует Telegram. По словам Зыкова, еще до начала монетизации мессенджера «собственных денег на развитие должно было уже не остаться».

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Эксперты считают, что Telegram продолжит работу даже без Дурова

Как считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, мессенджер продолжит работу даже без своего основателя.

Очевидно, что если Дуров пообещает бороться и контролировать, мониторить террористические каналы, то это устроит французские власти. Поэтому я думаю, что они смогут найти точки соприкосновения

Денис Кусковгендиректор Telecom Daily

Специалист считает, что этот вопрос можно решить без закрытия Telegram. О том, что мессенджер не закроют, думает и Владимир Зыков. Он напомнил, что в мире существует много других мессенджеров, где происходят такие же нарушения, как в Telegram, однако их владельцев «не сажают».

В случае с приложением Дурова к нему было много претензий и критики во многих странах из-за некачественной модерации, заметил Зыков.

За это его критикуют во многих странах. Сейчас он доигрался

Владимир Зыковдиректор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

Зыков предположил, что власти Франции могли задержать Дурова, чтобы «склонить к сотрудничеству по каким-то вопросам, в том числе политическим».

В свою очередь, Денис Кусков отметил, что достойных альтернатив Telegram в мире нет, есть только локальные мессенджеры.

Как считает юрист Илья Русяев, дело Дурова может стать прецедентным, поскольку «поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху». Однако многое будет зависеть от действий французских властей и реакции мирового сообщества, добавил он.

Сотрудники спецслужб Франции задержали владельца Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.

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      Марина Совина
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