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02:16, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Возможность работы Telegram без Дурова оценили

РИА: Telegram продолжит работу даже без Дурова

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Мессенджер Telegram продолжит работу даже без его основателя Павла Дурова. Об этом заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, если Дуров пообещает французским властям бороться с террористическими каналами и контролировать их, то они «смогут найти точки соприкосновения», а этот вопрос можно решить без закрытия Telegram.

«Да, не закроют», — считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он указал на то, что в мире есть много других мессенджеров, где происходят такие же нарушения, как в Telegram, однако их владельцев «не сажают». В случае с приложением Дурова к нему было много претензий и критики во многих странах из-за некачественной модерации, и «сейчас он доигрался», заметил Зыков.

Специалист предположил, что французские власти могли задержать Дурова, чтобы «склонить к сотрудничеству по каким-то вопросам, в том числе политическим».

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.

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      Марина Совина
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