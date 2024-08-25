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04:15, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Специалист рассказал об отсутствии альтернатив Telegram

Гендиректор Telecom Daily Кусков: достойных альтернатив Telegram в мире нет

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Достойных альтернатив Telegram в мире нет, есть только локальные мессенджеры. Об этом заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, сейчас у пользователей в среднем установлено порядка трех мессенджеров: WhatsApp, Telegram, Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) или же Viber.

Кусков подчеркнул, что сегодня «будут использовать эти мессенджеры», так как других альтернатив пока нет.

Сотрудники спецслужб Франции задержали владельца Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.

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      Юлия Мискевич
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