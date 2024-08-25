В России назвали следуюшего кандидата на пост главы Telegram

Зыков: после задержания Дурова управление Telegram перейдет Перекопскому

Илья Перекопский — друг, партнер, основателя Telegram Павла Дурова, вице-президент может стать временно исполняющим обязанности в связи с задержанием гендиректора в парижском аэропорту 24 августа. Такого кандидата, кому перейдет мессенджер, назвал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, передает РИА Новости.

«Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура — Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по "ВКонтакте"», — предположил эксперт. Однако, добавил он, с точки зрения управления и структуры компания остается относительно анонимной.

К примеру, до сих пор не раскрывалось, на какие средства существует Telegram. По словам Зыкова, еще до начала монетизации мессенджера «собственных денег на развитие должно было уже не остаться».

Павла Дурова задержали в аэропорту в Париже 24 августа. Ему инкриминируют соучастие в правонарушениях, совершаемых с использованием сервиса: незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Основателя компании планируют представить французскому суду 25 августа.