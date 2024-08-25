Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:25, 25 августа 2024Интернет и СМИ

В России назвали следуюшего кандидата на пост главы Telegram

Зыков: после задержания Дурова управление Telegram перейдет Перекопскому

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Илья Перекопский — друг, партнер, основателя Telegram Павла Дурова, вице-президент может стать временно исполняющим обязанности в связи с задержанием гендиректора в парижском аэропорту 24 августа. Такого кандидата, кому перейдет мессенджер, назвал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, передает РИА Новости.

«Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура — Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по "ВКонтакте"», — предположил эксперт. Однако, добавил он, с точки зрения управления и структуры компания остается относительно анонимной.

К примеру, до сих пор не раскрывалось, на какие средства существует Telegram. По словам Зыкова, еще до начала монетизации мессенджера «собственных денег на развитие должно было уже не остаться».

Павла Дурова задержали в аэропорту в Париже 24 августа. Ему инкриминируют соучастие в правонарушениях, совершаемых с использованием сервиса: незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Основателя компании планируют представить французскому суду 25 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров задержан во Франции. За что ему грозит до 20 лет тюрьмы?

      Азербайджан запретил въезд депутатам ПАСЕ

      Специалист рассказал об отсутствии альтернатив Telegram

      Инфраструктурные объекты были поражены в Сумах

      В Германии раскритиковали задержание Дурова

      В США после задержания Дурова заявили о нападках на свободу слова во всем мире

      В России назвали следуюшего кандидата на пост главы Telegram

      Пять человек погибли при обстреле российского села

      В Госдуме призвали заблокировать сайты французских компаний

      Во Франции задержан подозреваемый в поджоге машин у синагоги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше