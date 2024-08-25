Юрист оценил дело Дурова

Юрист Русяев: дело Павла Дурова может стать прецедентным

Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может стать прецедентным. Так ситуацию оценил юрист Илья Русяев в беседе с РИА Новости.

«Дело может стать прецедентным в контексте ответственности создателей технологических платформ за контент, распространяемый пользователями. Оно поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху», — сказал Русяев.

Он отметил, что многое будет зависеть от действий французских властей и реакции мирового сообщества.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.