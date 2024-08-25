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05:52, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Юрист оценил дело Дурова

Юрист Русяев: дело Павла Дурова может стать прецедентным

Фото: Albert Gea / Reuters

Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может стать прецедентным. Так ситуацию оценил юрист Илья Русяев в беседе с РИА Новости.

«Дело может стать прецедентным в контексте ответственности создателей технологических платформ за контент, распространяемый пользователями. Оно поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху», — сказал Русяев.

Он отметил, что многое будет зависеть от действий французских властей и реакции мирового сообщества.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета вечером в субботу, 24 августа. Его подозревают в незаконных действиях, производимых через Telegram, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Дурову может грозить до 20 лет лишения свободы. Он должен быть представлен французскому суду в воскресенье, 25 августа.

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      Евгений Силаев
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